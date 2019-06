"Vie de Meuse" un ouvrage paru aux Editions Namuroises - Aller/Retour Namur, Luxembourg et Brabant... En mots et en images, les auteurs, Xavier Istasse pour les photos et Catherine Vandenbroucke (textes) racontent la Meuse. Ce bel ouvrage de près de 200 pages se compose de 6 chapitres correspondant à six "sections" du fleuve. Resituant la Meuse sur son tracé, de sa source à son embouchure, Vies de Meuse s’attache à la partie franco-belge du fleuve : de la pointe de Givet à Namur. Le livre est une invitation au voyage, à la découverte d’un fleuve qui coule dans les veines de tous ceux qui le côtoient, l’apprécient, l’aiment. Un ouvrage richement illustré de superbes photographies Catherine Vandenbroucke était l'invitée de votre émission En Direct ce vendredi . Ecoutez là