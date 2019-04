Venez vivre une expédition spatiale à l'Euro Space Center de Transinne

Présentation de l'Euro Space Center - Aller-Retour Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 26/04/2019 Durant deux jours et une nuit, venez vivre en famille une expérience spatiale dans un cadre inédit. Partez à la conquête des étoiles à bord de votre navette et découvrez le quotidien des astronautes avec la mission Discovery. D'autres missions et activités sont également disponibles avec notamment la mission ISS, le planétarium et la chaise multiaxes. Ne tardez pas à en profiter car l'Euro Space Center sera fermé pendant plusieurs mois à partir de septembre pour cause de rénovation. Yvan Fonteyne était notre invité dans l'émission En Direct au Quartier Latin à Marche-en-Famenne.