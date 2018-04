"Upcyclons pour nos abeilles" à Baillonville ce 15 avril

Mais qu'est ce donc qu'un atelier d'upcycling ?

L'Upcycling est l'action de récupérer des matériaux - en l'occurrence ce 15 avril des palettes - dont on n'a plus l'usage afin de les transformer en objets d'utilité supérieure, en d'autres mots il s'agit de leur donner une seconde vie. Créativité et convivialité, seront les maîtres mots de ce rendez-vous d'upcycling qui sera dédié à la transformation et la valorisation de palette en ruches.

Organisé par l'école d'apiculture REVON, cet atelier prend place dans le cadre d'un projet initié en 2017 "Tous ensemble pour un retour durables des colonies d'abeilles à Somme-Leuze" et à pour objectif de créer de nouveaux habitats (ruches et hôtels à insectes) pour les abeilles locales.