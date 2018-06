Unisound Festival ces 28 et 29 juin à Court-Saint-Etienne

Aujourd'hui, dans le domaine du handicap, beaucoup d'efforts sont faits pour proposer des activités adaptées. Toutefois, certaines d'entre elles restent inaccessibles à certaines personnes. Aller dans un festival de musique, par exemple, n'est pas chose aisée quand on est porteur d'un handicap.

C'est dans cette optique que les organisateurs de l'UNISOUND FESTIVAL ont décidé de leur dédier un événement musical de qualité dans un cadre adapté et accessible au maximum, ouvert à tout le monde . L'objectif est que, valides et non-valides, puissent profiter de celui-ci et soient à même de ressentir cette ambiance si particulière de festival.

L'édition 2018 se tiendra ces 28 et 29 juin avec comme "parrain au grand coeur" Pascal Duquenne.

Le festival se déroulera au PAM EXPO de Court-St-Etienne ces jeudi et vendredi dès 10H.

Toutes les infos sur le programme via le SITE