Une Waterlootoise développe un projet "Pas Potes" ! Le but : renouer un contact direct entre les humains !

Son projet : créer des coins de papotes et un pin's Les Pas Potes qui sera porté par celles et ceux qui souhaitent sortir de la routine. L'idée est de se réunir et de papoter autour d'un verre par exemple, en dehors des écrans et internet. Renouer de réels contacts humain entre adultes ! C'est le souhait de Laurianne qui était l'invitée de Terry Lemmens dans Aller/Retour ce mercredi.

