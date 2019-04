Une trilogie en BD signée par un Falisollois, David Boriau - Aller/Retour Namur, Luxembourg,... "Obscurcia" c'est le titre que David Boriau, un scénariste de bandes dessinées, à nommé le monde qu'il a rêvé dans une trilogie en BD fantastique, peuplé de monstres mais également de peluches et de héros Partant de notre culture "kleenex", de nos habitudes de consommation et des drames intimes, Obscurcia se vit comme une fresque héroique et fantaisiste. Ecoutez David Boriau, invité d'Aller/Retour ce lundi Et pour plus d'info, c'est notamment via les Editions DELCOURT