Une salle de bain ... Zero Dechet !

Il est question ce jour de salle de bain ... zéro déchet. Savez vous qu'après la cuisine, la salle de bain est la seconde pièces où se produisent le plus de déchets ! Lieu de passage quotidien, entre shampoings, gels douche, tubes de dentifrice, cotons tiges, cotons démaquillants, produits de soin ... Comment trier et réduire tous ces produits pour faire d'une part des économiques et d'autre part, diminuer ces débordements de déchets jetables ? Ecoutez Carine Bomal