Une "ruche qui dit oui" à Walhain !

Désormais, tous les mercredis de 18h30 à 21h00, les habitants de la commune de Walhain et ses environs pourront se régaler de bons produits fermiers locaux.

La Ruche qui dit Oui ! donne à tous les moyens de construire un système alimentaire juste. Grâce à sa plateforme en ligne et à ses outils numériques, plus de 1000 Ruches ont été créées en Europe. Chaque semaine, producteurs locaux et consommateurs se retrouvent pour des marchés éphémères. Créé en 2011, le réseau rassemble aujourd’hui plus de 5000 producteurs et 160 000 gourmands réguliers.

Inazuguration le 13 mairs dès 18H30.

Adresse : rue de Warichet 1 à Nil St Vincent

Terry Lemmens à pris contact ce mardi avec Antoine de Cnop, gérant