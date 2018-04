Une première dans le Sud de l'Entre Sambre et Meuse : l'ouverture d'une enseigne "Biodiverse" qui propose des produits en vrac !

Biodiverse propose des produits de qualité :

 Plus de 100 variétés disponibles en vrac : riz, pâtes, flocons d’avoine …

 Fruits et légumes des maraîchers locaux,

 Yaourts et glaces des fermes avoisinantes,

 Produits pour les végétariens et végétaliens,

 Des produits locaux : 30 producteurs et créateurs de la région sont déjà présents dans les

rayons : Pain, miel, confitures, jus, bières, chocolats …

 Des préparations " maison ",

 Des produits sans lactose et sans gluten,

 De la nourriture pour les animaux domestiques…

Et encore, Biodiverse organise régulièrement des ateliers pratiques pour former et informer sur de

nouvelles habitudes de consommation, la réduction des déchets, les " 4 heures " malin…

Les mots clés de ces rencontres : partage d’expériences, convivialité, accessibles à tous.

Vous souhaitez en savoir plus, c'est via FACEBOOK