Une offre d'emploi de technicien en climatisation en Brabant wallon - Aller/Retour Namur,... En compagnie d’Ismérie Lepère du Forem, nous vous proposons une offre d’emploi de technicien en climatisation pour le Brabant Wallon. La société Climatsun est une société spécialisée dans l’installation et la maintenance de climatiseurs. Ils proposent des solutions adaptées aux besoins des particuliers, des professionnels et également au secteur tertiaire. La personne recherchée préparera et posera tous les éléments nécessaires à l’installation complète d’un équipement de climatisation. Il devra assurer l’entretien et la maintenance des installations. Il s’agit d’un contrat à temps plein de jour de 38h par semaine pour une durée indéterminée. Et pour postuler il suffit d’envoyer sa candidature par mail à info@climatsun.be. Postuler via mail info@climatsun.be ou par téléphone au 0472/106560)