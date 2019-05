Une offre d'emploi de préparateur de voiture pour un établissement à Bertrix - Aller/Retour... Un garage de Bertrix engage un préparateur de voitures qui sera responsable de la préparation du véhicule avant la remise de celui-ci auprès du client ! Le candidat habitera de préférence la province du Luxembourg, aura une expérience en tant que préparateur de véhicules et devra être en possession de son permis de conduire. Il sera minutieux et aura un bon esprit d’équipe. Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation par mail : carine.georges@forem.be (offre 2772100) Et plus de détails en compagnie d'Ismérie Lepère, assistante en Communication au Forem