Une offre d'emploi de magasinier pour une société à Libin

La société DEOM est spécialisée dans les grues de manutention et les produits du groupe Palfinger.

Elle s’adresse à tout le territoire belge via un réseau de concessionnaire et à des professionnels hautement exigeants. Ils sont à la recherche d’un magasinier qui sera responsable des commandes de pièces de rechange, de la réception et du contrôles des commandes passées, du contrôle des factures fournisseur par rapport aux notes d’envoi en ce qui concerne les quantités

Il s’agit d’un temps plein de jour de 38h par semaine avec des prestations à effectuer un samedi sur 3 pour un contrat à durée indéterminée.

Pour postuler : Envoyer sa candidature par mail à c.guiot@deom.be

Détails en compagnie d'Ismérie Lepère, assistante en communication au Forem