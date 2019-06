Le maçon sera chargé de tous les travaux généraux de la construction tels que la taille, le sciage et la pose de matériaux dans le but de construire ou réparer des ouvrages. Les chantiers se situent essentiellement dans le nord de la province du Luxembourg et dans le Sud de la province de Namur.

Pour postuler : envoyer sa candidature à darrassprl@gmail.com

Détails en compagnie d'Ismérie Lepère