Une offre d'emploi de directeur en accueil d'enfants pour une asbl située à Incourt

L’ASBL Bébé futé itinéraire de dépannage est situé à Opprebais et est constituée de deux services d’accueil, une maison d’enfants et une halte-accueil. Ils sont à la recherche d’un responsable qui assurera la coordination générale et stratégique de l’asbl, la gestion administrative générale, la gestion des ressources humaines, la gestion financière et comptable et qui assurera les collaborations et le travail de réseau.