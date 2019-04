Une offre d'emploi de contremaître de production pour une entreprise à Transinne - Aller/Retour... L’entreprise Pierret, fabricant belge de portes et fenêtres recrute un contremaitre de production PVC. Au niveau de ses missions, le contremaitre devra analyser l’état de charge de l’atelier à court terme et décider des options principales d’organisation mais également garantir la mobilité nécessaire entre les postes dans l’atelier en vue de fluidifier la production. Il devra également assurer l’encadrement de proximité de l’équipe, être en interaction avec les autres départements de production, apporter une expertise technique aux opérateurs, ainsi que prendre en charge certaines missions de sécurité comme analyser les accidents et prendre en charge des actions correctrices. Envoyer son cv et lettre de motivation à Pierret SA, Service du personnel – Zoning Industeiel " Le cerisier 10 à 6890 Transinne. Ou par mail : rh@pierret.net . Offre numéro : 2722091 Ecoutez Ismérie Lepère