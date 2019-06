Une offre d'emploi de comptable à Mont-St-Guibert

Une offre d'emploi de comptable .. - Aller/Retour Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 13/06/2019 La société Lazer à Mont Saint Guibert rercherche un comptable généraliste .. Cette personne devra être capable d’enregistrer et centraliser les données pour établir des balances de comptes, comptes de résultat, bilans, ... selon les obligations légales. Mais également contrôler l'exactitude des écritures comptables et rendre compte de la situation économique de la structure. Comment postuler ? Il suffit d’envoyer votre candidature à http://www.lazerhelmets.com Pour découvrir l’offre en détail, rendez-vous sur notre site du forem avec le code de référence 2814930 Détails en compagnie d'Isabelle Hubert, chargée de Communication au FOREM