Une offre d'emploi de comptable à Marche-en-Famenne - Aller/Retour Namur, Luxembourg et Brabant... La Miroiterie Jamboise recrute un comptable qui sera chargé des factures fournisseurs, des opérations de caisse, des facturations ... L’entreprise demande un baccalauréat en comptabilité. Au niveau de l’expérience professionnelle, il est recommandé de posséder une expérience dans le domaine de la comptabilité et du logiciel BOB. Avoir une bonne connaissance du français, disposer d’un bon esprit d’équipe et apprécier dans un environnement PME, être polyvalent et motivé. Au niveau du contrat de travail ? Il s’agit d’un temps plein de jour de 38h par semaine pour un contrat de remplacement, donc un contrat intérimaire. Pour postuler : envoyer sa candidature par mail à denis@hanin.be (offre 2866637) Plus de détails en compagnie d'Ismérie Lepère