Une offre d'emploi de chargé de clientèle bancaire pour Rochefort

L’agence bancaire B.E FINANCES est actuellement à la recherche d'une personne commerciale et plus précisément d’un chargé de clientèle bancaire junior.. Tout en contribuant à l’optimisation des résultats de l’agence, votre mission consistera à entretenir des contacts avec vos clients pour leur proposer des produits bancaires et leur offrir des solutions adaptées à leur besoins.

Type de CONTRAT

Régime de travail : Temps plein de jour - 37 heures 30 /semaine

Contrat à durée déterminée en vue d’un CDI

Comment postuler ?

Veuillez envoyer votre dossier de candidature par mail : be.rochefort.finances@ing.be

Evrard Jean-Patrick (Gérant)



