Une offre d'emploi d'ingénieur architecte pour Gembloux

Le bureau e-Conception situé près de Gembloux recherche actuellement un(e) ingénieur architecte (h/f) avec minimum 2 ans d'expérience pour compléter une équipe de 6 personnes (architectes, ingénieur, dessinateurs). ette personne participera à divers projets (marchés publics, promotion, bâtiments industriels et commerciaux, habitations privées, immeubles, ) en phase de conception, d'exécution et de suivi de chantier. Comment postuler ? Il suffit d'envoyer votre CV, lettre de motivation et éventuellement un portfolio à l'attention de Monsieur Odent : frederic.odent@econception.be Pour découvrir l'offre en détail, rendez-vous sur notre site du forem avec le code de référence 2854482