Une offre d'emploi d'assistant manager pour un Burger King à Louvain-la-Neuve.

Dans le cadre de son ouverture prochaine à Louvain-La-Neuve, le Burger Kinq est à la recherche d'1 Assistant Manager (H/F). L’assistant manager sera responsable du bon fonctionnement du restaurant, il aura également en charge la gestion du personnel et l'organisation opérationnelle. Cette fonction amène à former, guider, et diriger une équipe de 15 à 20 personnes. Et grâce à une communication transparente, cette personne motivera son équipe et assurera une bonne ambiance de travail.