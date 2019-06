Une offre d'emploi d'assistant administratif et commercial pour la région de Rixensart -... Technimousse, entreprise de Rixensart, spécialisée dans le démoussage de toiture sur Genval et les alentours recrute un/une assistante administrative et commerciale (H/F) La fonction consiste à assister la secrétaire dans son travail journalier : prise de rendez-vous, suivi des devis, contacts téléphoniques, logistique salons, classement, suivi des mails etc Envoyer votre CV à Mme Chaltin, technimoussesophie@gmail.com Technimousse SCRL Chaltin Sophie (Secrétaire commerciale) Rue de Rosières, 28 B-1332 RIXENSART BELGIQUE Téléphone : +3227311447 Email : technimoussesophie@gmail.com Site web : http://www.technimousse.be Plus de détails en compagnie d'Isabelle Hubert