Une offre d'emploi d'animateur ! Détails en compagnie d'Ismérie Lepère - Aller/Retour Namur,... L'asbl Alimen'T située à Sainte-Ode recrute un animateur chargé de missions.. .. afin de développer et coordonner des projets concernant la lutte contre la pauvreté et l'aide alimentaire en province de Luxembourg. Envoyer sa candidature uniquement par courrier électronique, cv, lettre de motivation et copie u passeport APE à l’attention de M. Weles : info@alimen-t.be Détails en compagnie d'Ismérie Lepère, assistante en Communication au Forem