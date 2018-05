NETLUX, située à St HUBERT, est une entreprise non commerciale agréée par les autorités fédérales qui recrute un(e) aide-ménagèr(e)

Type de CONTRAT

Temps partiel de 14h00/semaine voire plus.

Période de 3 CDD avant CDI

Comment postuler ?

Envoyer candidature, C.V. et lettre de motivation : Renseignements complémentaires au christine.lambert@mutsoc.be et plus d’infos : 061/280460

