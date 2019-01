Une nouvelle opération de crowdfunding pour Bajura !

Bajura, une marque équitable lancée il y a quelques mois par deux amis, Nicolas, de Bertrix et Paul, un étudiant francais. A l'époque différents produits venus en droite ligne du Népal, étaient proposé, notamment des sacs à dos.

Depuis quelques jours une nouvelle campagne de financement participatif est lancée. Après les sacs, il s'agit cette fois de pochettes d'ordinateurs. Détails en compagnie de Nicolas Crombez.

et si vous souhaitez participez c'est ICI

Et pour plus d'info, notamment via FACEBOOK