Une nouvelle formation proposée par le Forem : sauvegarde du patrimoine en hauteur

ll s’agit d’une formation de cordiste adaptée aux opérations à mener sur le patrimoine bâti.

Le programme de cette formation comprend pour le travail en hauteur, des techniques de base d’évolution sur corde comme le mouflage, la tyrolienne, le poste de traction, ou encore le frein de charges.

Le programme de formation comprend aussi la maçonnerie ancienne : mesures d'entretien, de consolidation et d'étanchéité. Et les Techniques de base du métier de couvreur. Et enfin la "dévégétalisation" , c’est-à-dire le traitement des végétaux considérés comme nuisibles.

Cette formation dure 18 semaines du 11 février au 28 juin. Elle se déroule en alternance entre le centre du Forem de Nivelles, Rue du Progrès et sur chantier à Villers-la-Ville, pour expérimenter les techniques et les compétences acquises en centre de formation

Si vous êtes intéressé(e) par cette formation, il suffit de contacter le 067 895 235 ou envoyer un mail à serviceclientele.brabantwallon@forem.be