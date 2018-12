Une nouvelle... brune pour la Brasserie du Clocher à Malonne

Notre séquence en collaboration avec le collectif Namur Gourmande nous emmène ce mercredi à la découverte de la Brasserie du Clocher.

C'est en 2015 que des passionnés de bière ont restauré et transformé l'église désacralisée du Piroy à Malonne. Et c'est là qu'est née la première bière, la "Philomène Florale". En mai 2017, à l'occasion de l'inauguration officielle de la brasserie, une grande soeur ambrée, la Philomène HoptimAle est venue la rejoindre. Et début de cette même année, une chaîne d'embouteillage compète l'installation, ce qui a rendu cette micro-brasserie artisanale 100 % autonome.

Et, depuis ce 8 décembre une nouvelle bière brune intense aux notes maltées et au jus de coing, la "Philomène Coitessence", est disponible !

Diederick Legrain et Terry Lemmens l'on goutée pour vous ....

Et si vous souhaitez plus d'info c'est via le SITE de la brasserie ou via la page facebook