Une mini-entreprise du Collège Saint-Servais à Namur a créé des amplificateurs de son en bois écologique et naturel !

Ils sont étudiants en 6eme année option commerciale au Collège Saint-Servais à NAMUR. Dans le cadre de leur qualification et de l'obtention de la gestion de base, ces étudiants sont amenés à créer et gérer une mini-entreprise .

Le thème choisi pour ce projet étant le développement durable, les élèves ont créé des amplificateurs de son en bois pour téléphone 100 % écologique et naturel. Ces amplificateurs sont dépourvus de tout électronique et fonctionnent avec la plupart des Smartphones actuels. En plus de la vente de ce produit, les étudiants vendent des carnets de notes accompagnés de leur bic, le tout en matière recyclée.