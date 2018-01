Une jeune Perwezienne s'est lancée dans un voyage en solitaire !

Elle a 23 ans, elle habite à Perwez et avant de se lancer dans le monde du travail, elle a décidé de voyager...

Blandine Maes aime se lancer des défis. Après avoir terminé son mémoire et avant de se plonger dans le monde du travail, la jeune femme a décidé de voyager... en solitaire pour un périple quelque peu hors du commun. En se basant sur le Guide du Routard, elle a, en quelques heures concocté son périple, principalement en Europe de l'est. Blandine aime beaucoup la randonnée et la montagne.

Ecoutez là au téléphone de Terry Lemmens...