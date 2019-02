Une formation de pâtissier à Namur dès le 8 avril - © Tous droits réservés

Via ces divers modules, le stagiaire devra :

- Maitriser les techniques et concevoir les fabrications de base en pâtisserie

- Participer à la gestion des locaux, du matériel et des marchandises avec bien entendu une hygiène impeccable

Cette formation dure 4 mois intensif : Elle débute le 8 avril et se termine le 7 aout avec des formations pratiques, un peu de cours théoriques et enfin un stage en entreprise de 240 heures.

L’unité mobile de formation " Boulangerie – Pâtisserie " d’EPICURIS, qui est un centre de compétences au départ situé à Villers-le-Bouillet met à disposition son unité mobile et ses formateurs. … C’est en effet particulier et original apprendre dans un poids lourd/Semi-remorque le métier de Pâtissier. Il a l’avantage qu’on peut se former quasi où on veut. Pour cette formation, pendant plusieurs semaines, l’unité mobile prendra place sur le parking du centre de formation du Forem de Dinant, rue Saint Jacques .

Si vous souhaitez vous inscrire pour devenir un futur pâtissier : contacter sans plus attendre le 081/23.45.45.

Détails en compagnie d'Isabelle Hubert, chargée de Communication au Forem