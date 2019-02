Une écrivaine namuroise et les ... Saxapatates dans votre émission En Direct ce vendredi !

" Ils sont trois, Rita, Georges et Jean-Charles. Ils n’ont a priori rien en commun et pourtant ils vont partager pendant de longues heures une expérience inattendue : se retrouver bloqués dans la cage d’escalier d’un bâtiment administratif à Namur. Trois individus pris dans la nasse, et qui ne comprennent pas ce qui a bien pu se passer au-dehors pour les coincer de la sorte. Il va falloir s’apprivoiser et, surtout, survivre. Trois personnages en quête d’une issue et d’un destin. " A découvrir ! Paru chez Weyrich dans la Collection Plumes de Coq.

Catherine Barreau est une écrivaine belge, publiée chez l'éditeur WEYRICH. Auteure de "Quatre attentes" , "L'Escalier " et "Les ombres se penchent"

Nous recevrons ensuite Teddy Camassi qui viendra nous présenter les ... Saxapatates ! Une équipe dinantaise d'improvisation théâtrale active depuis 10 dans le championnat de Belgique d'improvisation théâtrale amateur de la FBIA (Fédération belge d'improvisation amateur).

Ce championnat regroupe les meilleurs équipes de Belgique francophone. Les matchs ont lieu à Bruxelles et un peu partout en Wallonie.

Un match d'impro, c'est deux équipes, un arbitre qui donne les thèmes et les contraintes, 20 secondes de réflexion et à chaque impro des histoires étonnantes, drôles, émouvantes, des personnages variés, des lieux incroyables etc ... Le public vote après chaque impro pour l'équipe qu'il a préféré.

Outre des matchs d'impro, les Saxapatates animent également vos événements (gala, séminaires, colloques ... ) par des saynètes improvisées liées au thème de la soirée ou de la discussion !

A ne pas manquer ce samedi 2 février au Centre Culturel de Philipeville. Les Saxapatates "affronteront" ImproNam, l'équipe qui émane de l'Université de Namur !

Et toutes les infos via le site de la FBIA ou via FACEBOOK