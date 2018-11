Une consommation respectueuse de l'environnement ? Rendez-vous au Salon Récup'Ere à Namur Expo...

Vous vous intéressez à un mode de consommation respectueux de l’environnement, alors rendez-vous au Salon Récup’Ere – le salon du réemploi, qui se tiendra au Palais des expos de Namur du 23 au 25 novembre. L’intercommunale BEP Environnement y tiendra un stand " En route vers le Zéro déchet " et y proposera une conférence de Sylvie Droulans ou Madame Zérocarabistouille sur le zéro déchet sans complexes !

Pourquoi tenir un stand " En route vers le zéro déchet " au salon Récupère ?

Le stand est situé dans une ère dédiée à la sensibilisation (parmi d’autres : l’ère Culture et Récup, l’ère éco-conso et zéro déchet, Arts et Design, Repair café…). Le réemploi et la réparation font partie des dynamiques zéro déchet, comme le refus ou la réduction des emballages, par exemple. Un salon est l’endroit par excellence pour sensibiliser les visiteurs et les encourager à mieux gérer leurs déchets qui sont nos ressources.

Un stand interactif pour susciter la découverte et le partage !

Un des focus du salon étant art et culture, le stand du BEP sera conçu sous la forme d’une balade à l’intérieur des différentes pièces d’une maison qui sont représentées à la façon d’un album illustré (Mélanie Dracouli). Des jeux sur les produits d’entretien faits maison, le réemploi, le tri des déchets organiques, les achats locaux…seront animés tout au long du salon. Et, ce n’est pas tout, des ateliers DIY seront proposés 3 x par jour à 10h30, 14h et 16h : fabriquer un baume à lèvres, une éponge à récurer, des décos de Noël en papier recyclés ou des broches en bio plastique …. Et enfin, un quizz vous permettra peut-être de gagner des jeux de société ou des kits pour fabriquer ses produits d’entretien soi-même.



Conférence de Sylvie Droulans Madame Zéro Carabistouille : Témoignage d'une famille zéro déchet ou le zéro déchet sans complexes :

Ne plus produire de déchet, c'est le défi fou que la famille Zéro Carabistouille s'est lancé il y a presque 3 ans. Aujourd'hui, leur poubelle a fondu et ne sort plus qu'une fois par an (pour 4 personnes). Sylvie est mère de famille (2 enfants) et travaille. Elle vous partagera très concrètement son expérience. Qu’il s’agisse d'achats en vrac ou en direct du producteur, de cuisiner " antigaspi ", de confectionner ses produits de beauté ... il existe mille et une façons de réduire ses déchets et de réduire son empreinte écologique.

La conférence est proposée les samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018 à 15h30 dans le Palais des expos à 15h30. Sur inscription via le site du salon www.recupere.be ou https://www.bep-environnement.be/conference-zero-dechet-formulaire-dinscription/ , les places étant limitées. Les 50 premiers inscrits par conférence recevront par mail une entrée gratuite.

Cette conférence fait partie d’un cycle mis en place par les intercommunales de gestion de déchets.

Dans la zone d’IDELUX-AIVE, la conférence de Sylvie Droulans aura lieu le mercredi 28 novembre à 20h à HOUFFALIZE, dans les locaux d’Houtopia. L’entrée est également gratuite et sur réservation uniquement via :

http://www.idelux-aive.be/fr/conference-de-sylvie-droulans-vivre-sans-dechets-est-ce-possible.html?IDC=2513&IDD=46240. Les places étant limitées, ne tardez pas à vous inscrire.

Un nouveau magazine web antigaspi et antidéchets !

Enfin, si vous êtes déjà initiés ou si vous souhaitez découvrir l’univers du zéro déchet, les intercommunales wallonnes vous proposent leur webmag. Vous y retrouverez en un seul point, un dossier sur le zéro déchet, des infos et conseils sur la réduction, le tri, le réemploi et la valorisation des déchets.

Inscrivez-vous pour le recevoir gratuitement : www.magde.be

Pour en savoir plus :

www.recupere.be

www.bep-environnement.be

www.idelux-aive.be