Une collection de livres multilingues dont l'objectif est de sensibiliser les enfants à la protection de la planète !

Cette aventure a débuté en octobre 2016 avec une campagne de financement participatif. L'équipe de la jeune maison d'édition Jarvin Crew collabore avec des associations qui connaissent bien ces problématiques sur le terrain comme Sea Sheperd (protection des océans); One Voice (protection animale) et P-WAC (protection des chimpanzés au Congo).

Ces ouvrages sont en vente depuis la rentrée 2017 et déja présents dans les petites et grandes librairies de France, Suisse, Royaume-Uni, Usa et désormais en Belgique. Notamment à Namur (Papyrus et Point Virgule) et Arlon (Du Tiers et du Quart)

Cyrielle Jarvin et Vincent Jarvin étaient en studio ce mercredi..