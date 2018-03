Une chouette initiative d'élèves de Waterloo afin de recycler les bouteilles en plastique.

Il sont six et leur idée : inventer des bouchons différents à greffer sur les bouteilles pour des usages multiples. Chaque bouchon est venu entre 1 euro et 2,50 euros et les élèves ont également eu l'idée de créer des kits contenant les six bouchons ainsi qu'un livre de recettes. Une chouette initiative qui prend de l'ampleur. Le nom de la mini entreprise : Bottle Up.



Ecoutez Alexandre de Merode, invité d'Aller/Retour ce jeudi.

Et si vous souhaitez en savoir plus c'est notamment via la page FACEBOOK