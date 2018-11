Une bonne nouvelle pour les navetteurs transfrontaliers à Arlon...

Les navetteurs d’Arlon vers le Luxembourg bénéficient de nouvelles facilités de parking : les navetteurs transfrontaliers disposant d’un abonnement de train peuvent désormais utiliser le parking de la Maison de la Culture d’Arlon et ses 156 emplacements gratuits et ce jusqu’à la fin des travaux sur la E411.

Le 6 novembre 2017, les Ministres de la Mobilité belge et luxembourgeois signaient, à Arlon, une lettre d’intention pour renforcer la coopération ferroviaire entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg et faciliter ainsi la mobilité des travailleurs transfrontaliers. L’une des mesures concrètes mise en place était l’instauration d’une tarification transfrontalière plus avantageuse pour les abonnements de train entre la Belgique et le Luxembourg ; depuis le 1er décembre dernier, les prix des abonnements de base mensuels ont été réduits de 13,50 € et les prix des abonnements de base annuels ont quant à eux été diminués de 135 €.

Depuis lors, le nombre d’abonnements de train vers le Luxembourg a augmenté de près de 25 %, si l’on compare septembre 2017 à septembre 2018.

Une autre mesure pour inciter davantage de travailleurs transfrontaliers à recourir au train comme mode de transport est la mise à disposition de parkings gratuits pour permettre aux voyageurs d’y garer leur voiture, ou leur vélo, et de poursuivre leur trajet en train vers leur destination finale. A ce titre, les deux parkings de la gare d’Arlon offrent un total de 765 emplacements, ce qui n’est à ce jour plus suffisant pour accueillir les véhicules de l’ensemble des navetteurs concernés. Grâce à un accord conclu entre la SNCB, la Province de Luxembourg et la commune d’Arlon, 156 places de parking supplémentaires sont dès à présent accessibles aux détenteurs d’un abonnement de train entre la Belgique et le Luxembourg. Ceci, jusqu’à la fin des travaux sur la E411 entre Arlon et Sterpenich, dont la fin est prévue pour le printemps 2019 au plus tard. Ces 156 places sont situées dans le parking de la Maison de la Culture d’Arlon, au Parc des Expositions, à 10 minutes à pied de la gare d’Arlon.