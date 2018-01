Jason Vandewalle a 25 ans et en collaboration avec la Commune de Hotton et l'asbl Miroir Vagabond, il vient d'installer près de la gare de Melreux une "boite à dons". La population est invitée à y déposer tout ce dont elle n'a plus usage : vêtements, jouets, vaisselles, petit électro, nourriture non périssable...

Tout le monde peut prendre et déposer.

Ecoutez Jason qui était l'invité d'Aller/Retour ce mercredi :