Une application à destination des employeurs ? www.leforem.be...

Une nouvelle application disponible sur le site du Forem :

Une application qui adresse aux employeurs qui ont peut-être du mal à recruter du personnel parce qu’ils n’ont pas le temps de se rendre sur des salons afin de rencontrer des futurs candidats. Le Forem a différents services à leur offrir, des conseillers sont bien évidemment à leur disposition mais aussi un outil en ligne, très pratique qui permet comme son nom l’indique de " chercher un candidat ".

Et concrètement " chercher un candidat " c’est quoi ?

Il s’agit d’une application qui se trouve sur leforem.be et qui permet de consulter des milliers de profils encodés par les chercheurs et demandeurs d’emploi. L’employeur peut faire une recherche en fonction du métier, des compétences attendues, de l’expérience, et obtenir ainsi une liste de profils correspondant aux critères qu’il aura encodé.

Donc c’est très facile d’utilisation, on sélectionne ses critères et l’application propose des profils qui correspondent, c’est un gain de temps car vous pouvez accéder à cet outil sans devoir déposer une offre d’emploi au préalable sur le site du Forem, vous sélectionnez vos critères de recherche, l’application vous propose des profils en adéquation avec vos critères et vous pouvez directement contacter les candidats car vous avez accès au CV complet.

Et pour les entreprises qui seraient intéressées, il suffit de se rendre sur le site www.leforem.be, de se connecter à votre espace personnel entreprise et de cliquer sur l’onglet " Chercher un candidat ". Donc rien de plus simple si vous avez un job à offrir, n’hésitez pas à tester cet outil très pratique.