Une appli pour réduire le gaspillage ? Too good to go...

Too Good To Go est l’appli qui vous permet d’acheter les invendus et produits non-utilisés des commerçants à un prix réduit. Vous commandez et vous payez via l’appli et vous récupérez cette nourriture sous la forme d’un panier surprise chez le commerçant de votre choix.

Combien ça coûte ?

Rien du tout ! Vous pouvez télécharger l'appli gratuitement. Ensuite, les repas sont offerts au minimum 50% moins chers que le prix de base, et vous pouvez facilement payer via l’application.

Vous trouverez toutes sortes de commerçants sur l’application. Vous pourrez donc toujours trouver quelque chose qui vous plaise. Régalez-vous de sandwiches, pâtes, pizzas, viennoiseries, salades et bien d’autres. Tout le monde peut s’y retrouver !

Le fonctionnement ?

Téléchargez l’appli ‘Too Good To Go’ et créez votre compte. Une fois connecté, choisissez l'offre d'un commerçant et payez via l'appli. Rendez-vous à l’heure de collecte indiquée avec le bon de commande et un contenant pour récupérer votre panier.

https://www.toogoodtogo.be/fr-be