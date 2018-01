Une année sabbatique à la voile autour de l'Europe a bouleversé la vie de Valérie Renard

Bateau Plume - © Tous droits réservés

Cette prise de conscience, Valérie Renard l'a vécue il y a quelques années. Le couple, c'est le sien, et il a décidé d'embarquer toute la famille pour une aventure d'un an en voilier. Une expérience qui a bouleversé la vie de Valérie et qui a donné naissance à un livre "Et si on partait ?" en auto édition. Depuis elle écrit pour des blogs, pour un magazine local..

En 2017 Valérie Renard s'est lancé un nouveau défi comme indépendante complémentaire avec le 'bateau plume" (rédaction, conseil, animation, atelier d'écriture..) en plus de ses fonctions comme directrice de RIVEO à Hotton.

Sur le "bateau plume" (installée en Zeelande) vous pourrez participer à des ateliers écriture, vous initier à la navigation ou encore découvrir une région naturelle magnifique!

Le “bateau plume” c'est une explosion de plaisirs, un endroit de rêve pour trouver l'inspiration, s’évader quelques jours, se ressourcer, larguer les amarres

Elle est aussi la "première monitrice de pêche de Belgique".

Elle était l'invitée d'Aller/Retour ce mardi. Ecoutez là..