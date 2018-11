Une alimentation saine et goûteuse : Silo, une toute nouvelle épicerie naturelle à Jambes...

Silo - épicerie naturelle, est née de la conviction de pouvoir combiner alimentation saine et goûteuse au respect de la planète, de vivre pleinement et passionnément tout en minimisant notre impact sur la nature, de consommer responsable et éthique.

En pratique, Silo est une épicerie bio où vous pourrez réaliser, sans emballage, une grande partie de vos courses quotidiennes. Les produits seront attentivement et tendrement sélectionnés pour leurs qualités, leurs histoires et leurs valeurs. Ils seront tous issus de l’agriculture biologique de nos régions. Alimentation, cosmétiques, produits d’entretien, articles pour bébés y seront vendus au poids, à la découpe ou dans des emballages recyclables. Munis de vos contenants, vous êtes libres d’acheter la quantité désirée.

Silo, avenue Jean Materne, 43 à Jambes (Namur)