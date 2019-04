"Un trou dans la mémoire" un recueil de nouvelles de Virginie Mouligneaux - Aller/Retour Namur,... Virginie Mouligneaux est étudiante en droit et en lettres à Louvain La Neuve, elle nourrit une passion pour l’écriture, incarnée notamment par son engagement dans différents collectifs littéraires. La nouvelle qui a donné son titre à ce recueil a déjà remporté plusieurs prix, en Belgique comme en France. "En pleine guerre d’Espagne, un homme s’avance devant le peloton d’exécution. Un autre, au fond de son lit, tente de rassembler ses souvenirs, la tête pleine du sourire de Marie. Une femme court à la recherche de son histoire sous le jour cuisant de Jérusalem. Une autre rentre chez elle pour découvrir le palais de son enfance rétréci comme une peau de chagrin. Où commence le songe, où s’arrête le souvenir ? De quelle part de mémoire et de quelle part d’oubli sommes-nous construits? À quel point est-on responsable de ses souvenirs, à quel point avons-nous le droit d’oublier?" Huit nouvelles où se mêlent la grande Histoire, l’actualité la plus brûlante comme des contes rêveurs, afin que chacun y trouve son bonheur, reconnaisse ses peurs et ses émois, s’y sente chez soi. La Fondation Laure Nobels finance la publication et la promotion d'oeuvres littéraires en français, écrite par de jeunes auteurs belges notamment. Laure Nobels était étudiante, jeune auteure. Elle est décédée dans des circonstances tragiques alors qu'elle n'avait que 16 ans. Ecoutez Virginie Mouligneaux que Terry Lemmens a contactée ce lundi.