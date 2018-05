Un toiletteur canin est demandé pour la région de Waterloo

Un salon de toilettage situé à Waterloo cherche un toiletteur canin pour effectuer des soins et traitements nécessaires à l’hygiène et à l’entretien (tonte, brossage, etc…).

Régime de travail : Il s’agit d’un temps partiel de 15h semaine avec un horaire à préciser et à définir, pour un contrat à durée déterminé.

Pour postuler : cv et lettre de motivation par mail à joppartanne@gmail.com ou téléphoner au 0472 87 29 70.

