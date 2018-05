Un stage de jeux vidéo à Namur du 25 au 29 juin!

Le virtuel, le smartphone, la console de jeux... les plus jeunes y prennent très vite gout. Et il est souvent compliqué de leur interdire cet accès au monde virtuel. Alors pourquoi organisé à Namur ce stage de jeux vidéo ? L'objectif de l'organisateur, Benjamin De Smet, est de permettre aux jeunes de s'ouvrir au monde, de leur montrer que pour bien jouer il est important de mettre en place un cadre et de respecter une certaine ligne de conduite. Benjamin est président de l'ASBL Activit-E (ASBL d'organisation de stages et de formations dans le domaine de l’e-sport) et propose ce stage du 25 au 29 juin dans les locaux du Trakk, avenue Reine Astrid à Namur. Il accueillera 2 groupes durant cette semaine. Le stage dure 3 jours

Ecoutez Benjamin, invité de Jean-Marc Decerf dans Aller/Retour ce jeudi