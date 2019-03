Un second album pour "Days of Samara"

En 2012, après la dissolution de The Straws, les trois membres, Ollie Day, Jérome Champagne et ReNo Mellow s'associent à Alwin Depauw et Laura Hennico pour former Days of Samara.

Les membres s'orientent directement vers un tout autre genre musical en changeant considérablement l'orientation et la méthode de composition. Le concept trouve très rapidement son chemin en alliant une instrumentation " Rock Dur " contrastée par une voix lead plus " pop ", mélodique et à contre -pied de ce qui se fait généralement dans ce style. Le résultat est un Rock/Metal " accessible " que le groupe qualifie de " moderne " de par la présence de nombreuses influences en provenance de styles contemporains (Electro, Dubstep, Movie Score, Metal progressif, ...).

En 2013, Le groupe commence à publier un ou deux titres sur la toile et reçoit un bon accueil.

Le groupe sort également sa première Vidéo, réalisée par le jeune Clément Stephen, sur ce même titre 'Secret Side'. La promotion qui en découle permet au groupe de faire ses premières scènes, notamment au " Lacuisine on stage Festival " et à l'émission TV " RDV à L'Entrepôt ".

Pendant les 18 mois qui suivent, le groupe travaille sur son " Debut EP " et donne en parallèle des concerts afin de tester ses morceaux.

En mai 2015, le groupe a sorti cet EP 8 titres, " Hidden Moonlight ", au format physique en autoproduction et auto distribution et se produit sur scène pour faire la promotion de celui-ci.