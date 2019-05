Un salon pour booster l'emploi de proximité à Andenne ! - Aller/Retour Namur, Luxembourg et... C’est une première édition, cet événement consacré à l’emploi principalement mais pas que… prendra place à l’Andenne ARENA le jeudi 6 juin entre 9h et 13H. Une opportunité à ne pas rater si vous cherchez une formation ou un emploi sur la région d’Andenne. Toutes les infos via le site les4coinsdelemploi.be Ecoutez Isabelle Hubert.