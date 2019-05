Un responsable (H/F) maintenance d'une ferme d'animation à Vaux-sur-Sûre - Aller/Retour Namur,... L'ASBL Ferme du Monceau - Boite à Couleurs est une ferme d'animation à Vaux-sur-Sûre Elle recherche une personne capable de prendre en charge : l'ensemble des travaux de maintenance des bâtiments et des installations L'organisation et la réalisation des travaux agricoles, l'entretien des espaces verts le suivi de la conformité aux normes de sécurité des infrastructures et des équipements la mise en oeuvre, le suivi et la bonne exécution de nouveaux projets, de transformations ou de rénovations Comment postuler ? Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées pour le 30 mai 2019 au plus tard par courrier électronique ou postal. ASBL FERME DU MONCEAU - BOITE A COULEURS ASBL FERME DU MONCEAU - BOITE A COULEURS Blerot Claire (Directrice) Rue du Monceau, 2 6640 Vaux-sur-Sûre BELGIQUE Téléphone : 061255751 Email : info@fermedumonceau.be Site web : http://www.fermedumonceau.be Ecoutez Isabelle Hubert