Un premier livre pour le jeune Bastognard Edouard Filbiche

Alors qu'il est toujours étudiant Edouard Filbiche a décidé de mettre son temps libre au profit de son projet : l'écriture du premier tome "Seigneurs de l'Antartique". Le jeune homme a mis près d'un an pour la rédaction de cet ouvrage qui vient d'être édité via la Maison Demdel à Arlon.

"En 2499, l’espèce humaine doit prouver à nouveau le mérite de sa survie dans les valses de l’adversité. Elle survit tant bien que mal dans les bases situées autour du dernier continent habitable, l’Antarctique, protégée par la Couverture qui garde les frontières contre de terribles Autochtones qui menacent de tout massacrer sur leur passage. Mais il en faut bien plus pour refroidir les empereurs, les présidents, les femmes fortes, les agences secrètes et des terroristes qui se disputent le pouvoir. Tous les coups sont permis et seuls les plus forts ou les plus rusés s’en sortiront indemnes… "