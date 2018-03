Un premier album pour pour le groupe namurois DS !

DS est un groupe namurois formé notamment de Olivier Godfoid et Corentin Simon (auteurs-compositeurs-chanteurs guitaristes).

Héritiers des années 90, ils décident de revendiquer et de défendre leurs influences qu’ils expriment au travers d’un rock brut, mélodique, percutant et énergique. Ils veulent démontrer que le rock et la langue française n’ont pas fini de faire bon ménage.