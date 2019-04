Un premier album pour la jeune Charlotte ! - Aller/Retour Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Elle est jeune, elle est belge et elle est talentueuse ! Charlotte est sans aucun doute une chanteuse à suivre de très près. Son album, intitulé "Force et Amour", vient de sortir. La fille d'Alec Mansion et de Muriel Dacq a sorti ce premier album le 22 mars denier. Il laisse transparaître les méandres d'une jeune femme face à un monde quelque peu insensé. D es voyages aériens malgré tout ancrés par des mots droits et méticuleusement chosis, des vagues de douceurs qui tendent à vous rappeler que vous n'êtes pas seul à lanciner et qu'il est bon de lanciner ensemble . De l'espoir, du partage, de l'amour, de la force . Nouvelle princesse de la dream-pop, la chanteuse namuroise s'est faite un prénom avec quatre singles parsemé de mystère. Des titres courts, des refrains entêtants, des textes énigmatiques et des mélodies qui planent, c'est le résultat de sa collaboration avec le multi-instrumentiste Nico D'Avell. Diplômée du Cours Florent, Charlotte réalise ses clips dont les story-boards oniriques sont illuminés des chorégraphies signées par sa frangine Betty Mansion. Un univers qu'elle a réussi à imposer et qui se déploie avecv la sortie de son premier album. Charlotte sera notamment en concert au Saint Louis Festival à Namur le 27 avril. Et elle était l'invitée de Jean Marc Decerf dans votre Aller/Retour sur Viva ce lundi.