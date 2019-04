Un premier album pour "Freaky Old Nation"

C'est en 2014 que s'est formé le groupe Freaky Old Nation

Thibaud, Joe et Jérome, trois musiciens du Centre Ardenne sortent aujourd'hui leur premier CD qui comporte 10 titres. Son nom, "Freaky old Nation" !

Un album principalement rock, mais aux différents styles de .. rock.

A découvrir sur scène notamment le 30 juin prochain au Gaume of Tournay (Neufchateau), mais également à Paliseul le 11 mai; à Saint-Hubert le 16 juin.

Ecoutez Joe Grosjean l'un des trois musiciens du Groupe que Terry Lemmens à contacté cet après midi

Et si vous souhaitez en savoir plus c'est notamment via FACEBOOK