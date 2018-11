Un photographe de la nature et le meilleur bar de Wallonie à l'honneur dans "En Direct" ce vendredi soir...

Votre émission En Direct depuis la Brasserie le 830 à Naninne ce vendredi dès 19 h :

Notre premier invité sera le genappien Michel d’Oultremont. Amoureux de la nature depuis l’enfance, c’est à l’âge de douze ans qu’il pose pour la première fois ses yeux derrière une paire de jumelles. Il a toujours pris plaisir à parcourir sa campagne belge en quête d’oiseaux et de mammifères sauvages. Ce sont tout d’abord les oiseaux d’eau qu’il commence à photographier. Ensuite, les mammifères tels les renards, chevreuils ou encore les cerfs sont entrés petit à petit dans son viseur d’appareil photo.

Sa passion le guide lentement mais sûrement vers l’Ardenne, et il tombe sous le charme de cette région de Belgique. Il partage alors son temps entre école et nature. L’appel du monde sauvage gagnera sur la raison : en 2016, il devient photographe de la nature. Il s’agit d’un métier passion, qui lui procure bien davantage de bonheur qu’il ne lui impose de contraintes.

Au travers de ses photos, il essaie de traduire le beau en montrant l’aspect esthétique de la nature et de la biodiversité. L’environnement y joue un rôle d’une grande importance, puisque sa démarche photographique tend à montrer l’animal dans un biotope féérique. Mais de plus en plus, ce sont les lumières qu’il recherche sans lassitude. Présentes ou absentes, ce sont elles qui guident ses images.

Michel d’Oultremont vient de recevoir le prix “Rising Star” lors du Wild Life Photographer of the Year, une cérémonie qui récompense les photographes spécialisés dans les clichés d’animaux sauvages.

Notre seconde invitée sera Charlie Guilliams la co-gérante du bar à cocktails le " Botanical by Alfonse " situé à la rue des Brasseurs à Namur. Après seulement 9 mois d’existence, le bar vient d’être nommé le " meilleur de Wallonie " par le Gault & Millau. Charlie et Valentin, les 2 gérants, y défendent une gastronomie liquide sans sodas, sans alcool de grande industrie et surtout à base d’ingrédients maisons…